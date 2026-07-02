عين تموشنت.. قتيلان في اصطدام سيارة ودراجة نارية

لقي شخصان مصرعهما، مساء اليوم، في حادث مرور وقع بولاية عين تموشنت، حسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

وأوضحت المصالح ذاتها أن الحادث تمثل في اصطدام بين سيارة ودراجة نارية، بالطريق الولائي رقم 86، على مستوى بلدية حمام بوحجر، دائرة العامرية.

وأسفر الحادث عن وفاة شخصين في عين المكان، تم تحويل جثتيهما إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي، فيما باشرت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة لتحديد أسباب وملابسات الحادث.