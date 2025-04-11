عين تموشنت.. قطار  يتسبب في بتر أطراف أصابع خمسيني

أصيب شخص، اليوم الجمعة، دهسه قطار لنقل المسافرين كان متجها من عين تموشنت نحو ولاية وهران.

وتدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بعين تموشنت، مدعمة بالمركز المتقدم رقم 01، بالمكان المسمى 1000 مسكن عدل (العقيد عثمان). حيث كان القطار متجها من عين تموشنت نحو وهران.

وتعرَّض الضحية الذي يبلغ من العمر 55 سنة، الساكن ببلدية واد الصباح دائرة عين الأربعاء، إلى كسر على مستوى رجله اليسرى، مع بتر أطراف أصابعه.

وقدّمت مصالح الحماية المدنية الإسعافات الأولية للمصاب بعين المكان. قبل نقله على جناح السرعة إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى عين تموشنت.