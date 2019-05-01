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عين تموشنت: محتجون يغلقون مقر بلدية حاسي الغلة

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عين تموشنت: محتجون يغلقون مقر بلدية حاسي الغلة
بقلم وافي مهاجري

أقدم محتو جون من غلق مقر بلدية  حاسي الغلة بولاية عين تموشنت تعبيرا على غضبهم من عدم توفير جملة من المطالب الاجتماعية .


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