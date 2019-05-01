عين تموشنت: محتجون يغلقون مقر بلدية حاسي الغلة
أقدم محتو جون من غلق مقر بلدية حاسي الغلة بولاية عين تموشنت تعبيرا على غضبهم من عدم توفير جملة من المطالب الاجتماعية .
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أقدم محتو جون من غلق مقر بلدية حاسي الغلة بولاية عين تموشنت تعبيرا على غضبهم من عدم توفير جملة من المطالب الاجتماعية .
https://www.youtube.com/watch?v=7iHE_FGy9xs
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