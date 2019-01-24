عين تموشنت .. مروّج مخدرات في قبضة الأمن

أوقف عناصر فرقة مكافحة تهريب المخدرات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن بعين تموشنت، مروّج المخدرات بمدينة عين تموشنت.

العملية جاءت استغلالا لمعلومات تفيد بنشاط مشبوه لشخص يقوم بترويج المخدرات في أحد أحياء المدينة.

وعليه باشرت ذات الفرقة التحقيق في شأن القضية حيث وبعد التأكد من جدية المعطيات المتحصل عليها وتحديد هوية المشتبه فيه.

بموجب إذن بالتفتيش صادر من طرف نيابة محكمة عين تموشنت تم تفتيش مسكن المدعو “ص.ب ” 31 سنة.

أين عثر بداخله على كمية من المخدرات قدر وزنها بحوالي 50 غ وكذامبلغ مالي قدره 40,000 دج، من عائدات الترويج.

تم تقديم المشتبه فيه أمام نيابة محكمة عين تموشنت وبعد إجراء المثول الفوري.

صدر في حقه أمر إيداع مع تأجيل جلسة المحاكمة والنطق بالحكم.