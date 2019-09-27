عين تموشنت.. مقتل شاب بالمساعيد وتوقيف المشتبه به ووالدته

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
عين تموشنت.. مقتل شاب بالمساعيد وتوقيف المشتبه به ووالدته
بقلم  كمال بوعزة

شهدت بلدية المساعيد بولاية عيت تيموشنت، اليوم الجمعة، جريمة قتل راح ضحيتها شاب في العشرينات من عمره وُجد مقتولا.

الشاب المغدور به، عثر عليه مقتولا أمام قرب مدخل احد العمارات بحي سكني بذات البلدية بدائرة العامرية بعين تيموشنت.

ومن جهتها ، تمكنت عناصر الدرك للكتيبة الاقليمية للعامرية في ظرف وجيز من التعرف على المشتبه به الرئيسي  وتوقيفه ويتعلق الأمر بقاصر يبلغ من العمر 16 سنة.

كما أوقفت ذات العناصر أم القاصر المشتبه به في جريمة القتلوذلك بسبب تسترها عن الجريمة.

فيما لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الجريمة، التي راح ضحيتها شاب اثر تلقيه بضربات بزجاج قارورة خمر.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=705247

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com