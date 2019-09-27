عين تموشنت.. مقتل شاب بالمساعيد وتوقيف المشتبه به ووالدته

شهدت بلدية المساعيد بولاية عيت تيموشنت، اليوم الجمعة، جريمة قتل راح ضحيتها شاب في العشرينات من عمره وُجد مقتولا.

الشاب المغدور به، عثر عليه مقتولا أمام قرب مدخل احد العمارات بحي سكني بذات البلدية بدائرة العامرية بعين تيموشنت.

ومن جهتها ، تمكنت عناصر الدرك للكتيبة الاقليمية للعامرية في ظرف وجيز من التعرف على المشتبه به الرئيسي وتوقيفه ويتعلق الأمر بقاصر يبلغ من العمر 16 سنة.

كما أوقفت ذات العناصر أم القاصر المشتبه به في جريمة القتلوذلك بسبب تسترها عن الجريمة.

فيما لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الجريمة، التي راح ضحيتها شاب اثر تلقيه بضربات بزجاج قارورة خمر.