عين تموشنت: مكافأة مالية للبلدية الفائزة بمسابقة “أجمل مدينة”

تم تخصيص جائزة مالية قدرها 10 ملايين دج للجماعة المحلية التي تظفر بالمرتبة الأولى لمسابقة “أجمل مدينة”، التي تنظمها ولاية عين تموشنت في طبعتها الثانية.

وقال الوالي لبيبة ويناز ، إنه على جميع البلديات بذل الجهود في سياق نظافة المحيط و الإعتناء بالبيئة للظفر بهذه الجائزة التحفيزية المخصصة من ميزانية الولاية”.

وأضاف ذات المسؤول، أنه سيتم إختيار 3 مدن خضراء على مستوى ولاية عين تموشنت للمشاركة في هذه المسابقة الوطنية”.

كما أعلنت ويناز عن اطلاق مسابقة “أحس مسجد وذلك لبعث جو تنافسي في مجال الإعتناء ببيوت الله.

للإشارة، فإن المسابقة الولائية لأجمل مدينة بعين تموشنت خلال طبعتها الأولى للسنة المنصرمة كانت قد ظفرت بلقبها بلدية شنتوف التي حظيت بجائزتها المالية المقدرة بـ 5 ملايين دج.

ليتم مضاعفة قيمة الجائزة خلال السنة الجارية لتشجيع بلديات الولاية في مجال الإعتناء بنظافة المحيط.