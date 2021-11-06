عين تموشنت: منظمات من المجتمع المدني تشتكي تدهور القطاع الصحي ببني صاف لوزير الصحة

راسل عدد من الجمعيات وممثلي المجتمع المدني لدائرتي بني صاف وولهاصة ولاية عين تموشنت، وزير الصحة. وطالبوه بالتدخل للنظر في الوضع العام للصحة بالمنطقة. وإيجاد حل لانشغالاتهم المتعلقة بقطاع الصحة العمومي.

مع تسجيل حسب البيان الصادر من أعضاء جمعيات المجتمع المدني لمدينة بني صاف تدمر وحسرة كبيرة من الحالة المزرية التي آل إليها الوضع بالمؤسسة الاستشفائية. مؤكدين أن الأوضاع التي يتضمنها التنديد ليست مؤقتة بل استمرت الحالة لتدخل بما وصفوه في دائرة الديمومة التي يقابلها نفاذ صبر المواطنين. مما أدى إلى تصادم بين المواطنين والعنصر البشري العامل بالمؤسسة.