عين تموشنت..منع مواكب السيارات الخاصة بالأعراس والأفراح

أخبار الجزائر
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عين تموشنت..منع مواكب السيارات الخاصة بالأعراس والأفراح
بقلم خالد زوبيري

أصدر والي ولاية عين تموشنت، اليوم الأربعاء، عدة قرارات من بينها منع مواكب السيارات الخاصة بالأعراس والأفراح.

وذلك في إطار التدابير الاحترازية المتخذة من أجل الوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 على مستوى الولاية.
وأوضح بيان مصالح الولاية، أن الوالي أصدر القرارات التالية:
1-منع التجمعات العائلية بمناسبة الأعراس والأفراح.
2-منع مواكب السيارات الخاصة بالأعراس والأفراح.
3-وضع السيارات المشاركة في المواكب في المحشر لمدة 8 أيام.
4-منع ممارسة جميع الأنشطة الرياضية في الملاعب الجوارية.
5-منع تأبينيات الجنائز وتجمعات تقديم التعازي وفرض اقتصارها على الأصول والفروع فقط.
6- غلق كل المحلات التجارية عبر الشواطئ ابتداء من الساعة السابعة مساء.

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