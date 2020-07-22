عين تموشنت..منع مواكب السيارات الخاصة بالأعراس والأفراح

أصدر والي ولاية عين تموشنت، اليوم الأربعاء، عدة قرارات من بينها منع مواكب السيارات الخاصة بالأعراس والأفراح. وذلك في إطار التدابير الاحترازية المتخذة من أجل الوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 على مستوى الولاية.

وأوضح بيان مصالح الولاية، أن الوالي أصدر القرارات التالية: