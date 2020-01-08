عاجل

عين تموشنت.. نفوق دلفين بشاطئ رشقون في بني صاف

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
عين تموشنت.. نفوق دلفين بشاطئ رشقون في بني صاف
بقلم كمال بوعزة

عثرت وحدات الدرك الوطني بعين تموشنت ضمن دورية تندرج في إطار المراقبة العامة للإقليم على جثة “دلفين”.

وحسب مصادر النهار اونلاين عثر على دلفين من النوع الشائع الأبيض الأزرق “stenella ceouleoalba” ملقاة على شاطئ رشقون التابع إقليميا لبني صاف بعين تموشنت.

ويبلغ طول الدلفين النافق حوالي 2.5 متر فيما يصل وزنه إلى 80 كلغ حسبما أشارت إليه مصادر مختصة.

هذا و قد تم اتخاذ جل الإجراءات من طرف ذات المصالح بالتنسيق مع المصالح المختصة ببلدية بني صاف من اجل دفن الدلفين الذي يصنف من  الأنواع التي تعيش في المحيطات.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=753216

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com