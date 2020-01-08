عين تموشنت.. نفوق دلفين بشاطئ رشقون في بني صاف

عثرت وحدات الدرك الوطني بعين تموشنت ضمن دورية تندرج في إطار المراقبة العامة للإقليم على جثة “دلفين”.

وحسب مصادر النهار اونلاين عثر على دلفين من النوع الشائع الأبيض الأزرق “stenella ceouleoalba” ملقاة على شاطئ رشقون التابع إقليميا لبني صاف بعين تموشنت.

ويبلغ طول الدلفين النافق حوالي 2.5 متر فيما يصل وزنه إلى 80 كلغ حسبما أشارت إليه مصادر مختصة.

هذا و قد تم اتخاذ جل الإجراءات من طرف ذات المصالح بالتنسيق مع المصالح المختصة ببلدية بني صاف من اجل دفن الدلفين الذي يصنف من الأنواع التي تعيش في المحيطات.