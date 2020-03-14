عين تموشنت: وزيرة التضامن تشرف على إنطلاق أوّل قافلة تحسيسية حول “كورونا”

كأول قطاع يطلق قافلة تحسيسية لتفادي انتشار الفيروس

أشرفت وزيرة التضامن الوطني، الأسرة و قضايا المرأة “كوثر كريكرو” على اطلاق القافلة التحسيسية التوعوية للوقاية من فيروس “كورونا” بهدف تفادي انتشار المرض.

اذ ستجوب القافلة جل بلديات ولاية عين تموشنت وتستهدف ايضا سكان المناطق النائية التي سيكون لسكانها نصيب من وسائل الوقاية.

وكما سيتم شرح للمواطنين كيفية استعمال الوسائل الوقائية من طرف طاقم طبي مرافق للقافلة بهدف تجسيد هاته الوسائل من طرف المواطنين وضمان سبل الوقاية من انتشار فيروس “كورونا”.

وتهدف هذه العملية التي تندرج في إطار الحملة الوطنية للوقاية ضد مخاطر فيروس “كورونا” و التي بادرت بها وزارة وزيرة التضامن الوطني، الاسرة و قضايا المرأة إلى تفادي انتشار المرض و كذا اعرض سبل الوقاية من الفيروس.

وكذا الإرشادات الوقائية التي وضعتها الوزارة الوصية قصد تفادي الإصابة بالوباء و انتشاره، من قبيل العناية بالنظافة وتفادي الأماكن المكتظة.

ناهيك عن تقديم بعض المعدات لسكان المناطق النائية و هي المناطق المدمجة ضمن برنامج هذه الحملة التحسيسية، التي تستهدف جميع بلديات ولاية عين تموشنت.

وتوزيع ملصقات ومناشير تحسيسية تتضمن نصائح وتوجيهات بخصوص السبل الكفيلة بالوقاية من الفيروس وتجنب الإصابة به.

في حين دعت الوزيرة الى ضرورة تنسيق مصالحها مع جل القطاعات على غرار مصالح الحماية المدنية وكذا قطاع الصحة.