عين تموشنت: وضع حد لسارقي لواحق السيارات

تمكنت عناصر الأمن الحضري الخامس بأمن ولاية عين تموشنت خلال هذا الأسبوع وفي عمليتين منفصلتين من وضع حد لعصابتين مختصين في السرقة من داخل المركبات.

حيث كانت تزرع الرعب في وسط سكان حي العقيد عثمان نتيجة للسرقات المتكررة التي طالت مركباتهم.

وحسب بيان ضصادر عن خلية الاتصال والعلاقات العامة لامن ولاية عين تموشنت فان العملية الاولى جاءت على إثر شكوى تقدم بها ضحيتين إلى ذات المصالح.

تفيد بتعرض مركبتيهما إلى التكسير مع سرقة مبالغ مالية ولوازم من داخلهما بأحد أحياء المدينة الجديدة من طرف مجهولين.

وبعد مباشر بعد البحث والتحري تم تحديد هوية المشتبه فيهما و توقيفهما و يتعلق الأمر بالمدعو/ ح ز 24 سنة ، المدعو/ ب ا خ 25 سنة.

أين تم إسترجاع المسروقات مع تسليمها للضحايا ، المشتبه فيهم بعد تقديمهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تموشنت.

و بعد إجراء المثول الفوري صدر في حقهم 06 أشهر حبس نافذة دون إيداع و غرامة مالية مقدرة بـ/ 20,000 دج.

اما العملية الثانية فجاءت إثر اتصال من أحد المواطنين على الخط الأخضر 1548 مفادها طلب التدخل من أجل توقيف شخص.

تم إلقاء القبض عليه في حالة تلبس من طرف سكان حي العقيد عثمان و هو بصدد الشروع في سرقة مركبة و يتعلق الأمر بالمدعو/ ب ع 20 سنة.

و الذي بعد عملية توقيفه والتحقيق معه تبين إقدامه على محاولة سرقة مركبات مع سرقة لواحقها و التي وصل عددها الى ستة 06 مركبات.

بعد تلقي الشكوى من الضحايا و سماعهم على محاضر رسمية تم تقديم الأطراف أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عن تموشنت.

بعد اجراء المثول الفوري تمت إدانة المشبه فيه بسنتين 02 حبس نافذة مع الايداع و غرامة مالية مقدرة بـ 100,000 دج.

كما تم استرجاع وحجز جل المسروقات وإعادتها لأ صحابها.