عين تموشنت: وضع حد لعصابة أحياء وحجز أسلحة بيضاء

تمكنت فرقة مكافحة تهريب المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية عين تموشنت. من وضع حد لعصابة أحياء متكونة من ثلاثة أشخاص في العقد الثالث من العمر. مسبوقين قضائيا، تورطوا في عدة شجارات بالأسلحة البيضاء بأحد الأحياء بمدينة عين تموشنت.

وحاول الموقوفون فرض منطق السيطرة على الأحياء السكنية. ويتعلق الأمر بالمدعو/ م م أ 33 سنة، المدعو/ ح ع 31 سنة. المدعو / م إ 30 سنة. وبعد توقيف المشتبه فيهم، تم العثور بحوزتهم على أسلحة بيضاء من مختلف الأنواع والأحجام. متمثلة في (سيوف ، خناجر.صاعق كهربائي. بندقية صيد بحرية ).

بالإضافة الى كمية من المخدرات والمؤثرات العقلية كانت معدة للترويج. وبعد تفتيش منزل أحد المشتبه فيهم، تم حجز معدات إبحار سرية متمثلة في صدرية و2 بوصلات إبحار. المشتبه فيهم بعد تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تموشنت. أحال القضية إلى قاضي المثول الفوري أين صدر في حقهم حكم بسنة ونصف حبس لكل واحد منهم.