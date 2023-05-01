عين تموشنت.. وفاة أربعيني في حادث إصطدام دراجة نارية بسيارة

شهد الطريق الوطني رقم 108 الرابط بين بلديتي عين الاربعاء و الصباح بدائرة حمام بوحجر حادث مرور مميت راح ضحيته شخص يبلغ من العمر 42 سنة.

الحادث تمثل في اصطدام سيارة من نوع “بوكسور” بدراجة نارية من نوع “103” تعرض سائقها لاصابة خطيرة على مستوى الراس نقل على اثرها الى مصلحة استعجالات “حمام بوحجر” من طرف عناصر الحماية المدنية للوحدة الثانوية لعين الاربعاء أين لفظ انفاسه الاخيرة هناك.

كمال بوعزة