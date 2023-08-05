عين تموشنت: وفاة تلاثيني في حادث اصطدام شاحنة بدراجة هوائية

شهد الطريق الوطني رقم 35 حادث مرور مميت اسفر عن وفاة شخص يبلغ من العمر 39 سنة.

وحسب بيان للحماية المدنية فان عناصرها ممثلة في وحدة قطاع سيدي بن عدة تدخلت من أجل حادث مرور مميت، يتمثل في دهس شاحنة ذات مقطورة تحمل رقم الولاية 15 لشخص على متن دراجة هوائية بالمكان المسمى محطة الخدمات بن عدلة بالطريق الوطني رقم 35.

أين تم نقل الضحية متوفية بعين المكان الى مصلحة حفظ الجثت بمستشفى أحمد مدغري بعين تموشنت في حين فتحت المصالح الامنية المختصة اقليميا تحقيقا لمعرفة الاسباب الرئيسية للحادث.