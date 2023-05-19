عين تموشنت: وفاة خمسيني وإصابة 4 أشخاص في حادث إنحراف سيارة وسقوطها من منحذر

شهد الطريق الولائي رقم 02 الرابط بين بلديتي تادماية وولهاصة حادث مرور مميت .تمثل في انزلاق و انحراف سيارة عن الطريق وسقوطها بمنحدر حوالي 10 م.

الحادث خلف عدة ضحايا كانوا على متن المركبة ويتعلق الامر بسائق السيارة البالغ من العمر 50 سنة.

والذي تبين بعد نقله الى مركز الاستعجالات الطبية من طرف عناصر الحماية المدنية أنه متوفى. اما زوجته البالغة من العمر 41. إضافة الى تلاث من بناته تتراوح اعمارهم ما بين 5 سنوات و 19 سنة الى مصلحة الاستعجالات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.