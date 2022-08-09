عين تموشنت.. وفاة رضيعة إثر حريق في منزل بشاطىء رشقون

لقيت رضيعة تبلغ من العمر 15 شهرا حتفها، اليوم الثلاثاء، إثر نشوب حريق في بيت كانت تستاجره عائلتها بشاطئ رشقون ببني صاف.

ووفقا لمصادر النهار، فإن هذا الحريق الذي نجم على اثر انفجار قارورة غاز، اسفر أيضا عن اصابة 4 اشخاص اخرين من عائلتين بحروق سطحية.

وأوضحت ذات المصادر، أن العائلتان تنحدران من ولاية غرداية .

هذا وقد تدخلت مصالح الحماية المدنية وقامت بتقديم الإسعافات الأولية للمصابين قبل نقلهم إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاج اللازم، فيما تم تحويل جثة الضحية لمصلحة حفظ الجثث بذات المرفق الصحي.