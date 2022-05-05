عين تموشنت .. وفاة شاب بطعنات خنجر

إهتز حي العقيد عثمان بعاصمة الولاية عين تموشنت على وقع جريمة قتل راح ضحيتها شاب بعد تعرضه لطعنات خنجر.

وحسب مصادر النهار اونلاين الضحية وهو شاب يبلغ من العمر 19 سنة تعرض لطعنات خنجر من مجهولين توفي على ثرها متأثرا بجراحه.

من جهتها مصالح الأمن باشرت تحرياتها لتوقيف المتورطين ومعرفة أسباب الجريمة.

تمكنت مصالح الأمن الوطني لدائرة عين الصفراء ولاية النعامة من فك لفز جريمة قتل راح ضحيتها رب أسرة. بعدما اختفى عن الأنظار. كما تم توقيف المشتبه فيه الذي اعترف بالجريمة ومكان الضحية.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت في إطار محاربة الجريمة الحضرية بشتى أنواعها. حيث تقدمت أمام مصالح الأمن الوطني لدائرة العين الصفراء ولاية النعامة، سيدة في العقد الرابع من عمرها. متزوجة وأم لأربعة أبناء، لغرض التبليغ عن غياب زوجها “بحث في فائدة العائلات” في العقد الخامس من عمره.

كما أشار المصدر، إلى أن التحريات التي باشرتها مصالح الأمن مكّنت من التعرف على المشتبه فيه الرئيسي. وهو شاب في العقد الرابع من عمره، له علاقة بالضحية. وبعد مواجهته بالقرائن المتحصل عليها اعترف وبمحض إرادته أنه قام بقتل الضحية. كما أقدم على رميه بأحد المناطق النائية والتي تبعد عن بلدية العين الصفراء بالنعامة بحوالي 30 كلم.

على إثرها وبعد إخطار وكيل الجمهورية المختص إقليميا بحيثيات القضية، فقد تنقل إلى عين المكان كل من الامن الوطني، عناصر تحقيق الشخصية، عناصر الدرك الوطني، عناصر الحماية المدنية. أين كانت النتائج إيجابية. حيث تم العثور على الضحية سالف الذكر مقتولا، وفي حالة تعفن ملفوف بجلابة بنية اللون.

كما تم إستمرارا للتحقيق وإستصدار إذن بتفتيش مسكن المشتبه فيه. أين تم العثور على سلاحين ناريين “الأول سلاح كتفي والثاني سلاح مضخة جماعي”. حيث تم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيه وتقديمه أمام نيابة الإختصاص لدى محكمة العين الصفراء. عن تهمة جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد.