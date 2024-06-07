عين تموشنت: وفاة شاب سقط في البحر عند إلتقاط صورة

تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية عين تموشنت، ممثلة في فرقة الغطاسين مدعمة بفرقة التعرف والتدخل في الأماكن الوعرة، لأجل إنتشال جثة شاب من البحر.

وتعود تفاصيل الحادثة، إلى تلقي نداء مفاده إنزلاق شاب من منحدر صخري وسقوطه في البحر بالمنطقة الصخرية الخطيرة العين ببلدية اولاد الكيحل بدائرة المالح.

وينحدر الضحية من ولاية الشلف، ويبلغ من العمر حوالي 17 سنة، حيث كان يقوم بالتقاط صور رفقة زميله فإنزلق وسقط في البحر.

لتنطلق عملية البحث عن الشاب مباشرة في ظروف صعبة من هيجان البحر. وتم صباح اليوم الجمعة، على الساعة 05:30 استئناف عملية البحث عنه أين تم العثور على جثته.