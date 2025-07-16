عين تموشنت.. وفاة شاب غرقا بشاطئ السبيعات

سجلت مصالح الحماية المدنية أولى حالات الوفاة غرقا على شواطئها منذ افتتاح موسم الاصطياف اين تم إحضار شاب فاقد للوعي الى مركز حراسة الشواطئ عثر عليه يطفو فوق الماء بالمنطقة الصخرية البئر بشاطئ السبيعات العامرية، حيث قدمت له الاسعافات الأولية مع نقله إلى مركز الاستعجالات العامرية اين تمت معاينته من طرف الطبيب و تبين بعد ذلك بانه متوفي.

الشاب يبلغ من العمر 17سنة ينحذر من ولاية وهران عثر عليه من طرف مواطن كان بقاربه الخاص.