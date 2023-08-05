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أخبار الجزائر

عين تموشنت: وفاة شاب غرقا وإنقاذ 4 آخرين

بقلم كمال بوعزة
عين تموشنت: وفاة شاب غرقا وإنقاذ 4 آخرين
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لقي شاب حتفه اليوم السبت، إثر تعرضه للغرق بشاطئ رشقون 1 بالمنطقة الصخرية ببلدية بني صاف في عين تموشنت.

حيث تدخلت عناصر فرقة حراس الشواطئ من أجل إنقاذ أربعة أشخاص وهم في حالة جيدة. فيما توفي الشخص الخامس البالغ من العمر 18 سنة والمنحدر من ولاية أدرار.

وتم إنتشال الضحية متوفي منتصف نهار اليوم السبت، حيث تم تحويله إلى مصلحة الإستعجالات ببني صاف.

هذا وتعد حالة الغرق الثالثة من نوعها خلال الـ48 ساعة الأخيرة في الولاية.

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