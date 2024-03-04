عين تموشنت: وفاة شخصين وإصابة طفل في حوادث مرور متفرقة

شهدت طرقات ولاية عين تموشنت 3 حوادث مرور خطيرة سجلت على اثرها وفاة شخصين وإصابة آخر.

وذلك على مستوى الطريق الوطني رقم 108 الرابط بين بلديتي شعبة اللحم وحمام بوحجر .

توفي شخص يبلغ من العمر 82 سنة كان على متن دراجة نارية تعرض لاصطدام بسيارة نفعية.

اما بالطريق الوطني رقم 22 الرابط بين بلديتي الامير عبد القادر وبني صاف فقد سجل به حادث مرور مميت راح ضحيته شخص آخر بعد اصطدام سيارة بدراجة نارية.

في حين تعرض طفل لاصطدام بسيارة بالطريق الرابط بين قرية “جباري قاسم” وبلدية تارقة وهو نفس الطريق الذي شهد الأسبوع الماضي حادث مميت راح ضحيته تلميذ توفي صبيحة اليوم الاثنين بعد مكوثه في غرفة الانعاش اسبوعا كاملا.