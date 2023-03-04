عين تموشنت.. وفاة شخص اختناقا بالغاز

سجلت مصالح الحماية المدنية، اليوم السبت، وفاة شخص، إثر استنشاقه الغاز المسموم في ولاية عين تموشنت. كما افادت الحماية المدنية، أن الحادث وقع على الساعة الثامنة و46 دقيقة صباحا في شقة بمواس. في حين، تم نقل الضحية المتوفى إلى مصلحة حفظ الجثث.

وباشرت شركة سونلغاز، اليوم السبت، في وضع كاشف غاز أحادي أكسيد الكربون، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. كما أشار بيان سونلغاز، إلى أن العملية انطلقت من منطقة بوسعادة التابعة لولاية المسيلة.

في حين، أضاف البيان ذاته، لشركة سولغاز، أن عملية تزويد العائلات بكاشف غاز أكسيد الكربون،ستشمل كل ولايات الوطن. وكمرحلة أولى ولايات سلسلة الهضاب العليا التي يبلغ عددها 21 والمعروفة بالبرودة الشديدة.

وفي نفس السياق، أشارت الشركة، على أن عملية التركيب داخل المنازل، ستمس تدريجيا لـ11 مليون زبون. بالموازات مع مواصلة عملية مراقبة التركيبة الداخلية و التجهيزات التي تشتغل بالغاز.

كما دع خليل هدنة الناطق الرسمي باسم سونلغاز، المواطن إلى المساعدة بتسهيل الظروف لعمالنا المكلفين بإنجاز هذه العملية ميدانيا وفي أحسن الأحوال.

وأعلن مجمع سونلغاز عن إطلاق خلال الأيام المقبلة، مناقصة دولية ووطنية لاقتناء هذه الأجهزة في أقرب وقت. كما أشار الناطق الرسمي باسم المجمع خليل هدنة، إلى أن هذه الأجهزة ذات جودة عالية وبمعابير دولية. ونسبة الضمان فيها من عامين ويصل الى غاية تسع سنوات.

وكشف خليل هدنة، لإذاعة سطيف، أن مجمع سونلغاز، سيقوم بتوزيع الكاشفات على جميع الزبائن، المقدرين، بأزيد من 7 ملايين مستفيد مجانا. وبامكان كل منزل الاستفادة بأكثر من جهاز على حسب الحاجة . كما أشار المتحدث، إلى أن بعد عملية اقتناء الكاشفات سيتم وضع الآليات العملية لتوزيع هذه الأجهزة. وهذا بالتعاون مع المؤسسات التي تعمل معنا .