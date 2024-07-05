عين تموشنت: وفاة شخص غرقا بشاطئ صخري ببني صاف

تدخلت عناصر الحماية المدنية عشية اليوم من أجل إنقاذ غريق بمنطقة صخرية المسماة أكواريوم غرب شاطىء البئر التابع اقليميا لبلدية بني صاف.

ويبلغ الغريق من العمر 33سنة وينحدر من ولاية سيدي بلعباس، حيث بعد انتشاله قدمت له الاسعافات الأولية ونقله الى مركز الاستعجالات الطبية أين تبين أنه متوفي.

لتسجل بذلك ثاني حالة وفاة غرقا في ظرف ساعتين بعد انتشال جثة غريق بالشاطئ الصخري المسمى “حجرة الخفيف” المتاخم لشاطئ الهلال بعين تموشنت.