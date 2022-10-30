عين تموشنت..وفاة شخص في حادث انقلاب سيارة

شهد الطريق الرابط بين بلديتي الأمير عبد القادر وبني صاف بعين تموشنت، في شطره المتعلق بالمنطقة السماة بني غنام ليلة الاحد حادث مرور مميت نجم عن انحراف وانقلاب سيارة سياحية تحمل ترقيم ولاية تلمسان.

اين تسبب الحادث في وفاة سائق السيارة البالغ من العمر 29 سنة.

الضحية تم نقله من طرف عناصر الحماية المدنية للوحدة الثانوية لبني صاف إلى استعجالات بني صاف قبل تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث.

في حين فتحت المصالح الأمنية المختصة اقليميا تحقيقا لمعربة الاسباب الحقيقية للحادث.