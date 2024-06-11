عين تموشنت: وفاة شخص وإصابة آخرين في حادث مرور

شهد الطريق الولائي رقم 18 الرابط بين بلدية عين الاربعاء و قرية عين البيضاء حادث مرور. مميت على اثر انقلاب سيارة من نوع “رونو سامبول” تحمل ترقيم الولاية 16 كانت تقل 3 اشخاص.

الحادث نجم عنه وفاة مرافق السائق البالغ من العمر 36 سنة وإصابة شخصان اخران تم نقلهما الى استعجالات حمام بوحجر. من طرف عناصر الوحدة الثانوية للحماية المدنية لحمام بوحجر.

فيما تم نقل المتوفي الى مصلحة حفظ الجتث بمستشفى أحمد مدغري بعاصمة الولاية عين تموشنت.