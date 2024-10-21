عين تموشنت.. وفاة عامل سقط من الطابق الرابع لعمارة في طور الإنجاز

تدخلت أمسية اليوم الاثنين عناصر الحماية المدنية للوحدة الرئيسية بعين تموشنت. من أجل إنقاذ عامل سقط من الطابق الرابع لعمارة في طور الإنجاز. بورشة بناء في حي مولاي مصطفى، بلدية عين تموشنت.

الضحية يبلغ من العمر 46 سنة، يقطن بعين تموشنت، تعرض لكسور متعددة بمختلف أنحاء جسده.

وتم تقديم الإسعافات الأولية له من طرف طبيب الحماية المدنية، ونقله على متن سيارة إسعاف إلى مركز الاستعجالات الطبية. وبعد معاينته من الطبيب تبين بأنه توفي.