عين تموشنت.. وفاة عشريني في حادث مرور بتامزورة

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية عين الاربعاء، أمسية اليوم الاثنين، من اجل حادث مرور بالطريق الوطني رقم 108 الرابط بين تامزوغة وعين الاربعاء.

ويتمثل الحادث في اصطدام بين سيارة من نوع مارسيدس (محطمة كلياً)، وشاحنة.

الحادث خلّف إصابة خطيرة لسائق السيارة البالغ من العمر 26 سنة والمنحدر من بلدية تامزورة.

قدمت له الإسعافات الأولية مع نقله إلى مركز الاستعجالات الطبية وبعد معاينته من طرف الطبيب صرح بأنه متوفى.