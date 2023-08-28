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أخبار الجزائر

عين تموشنت.. وفاة غريق وفقدان آخر بشاطئ بوزجار

بقلم كمال بوعزة
عين تموشنت.. وفاة غريق وفقدان آخر بشاطئ بوزجار
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تدخلت عناصر الحماية المدنية منتصف نهار اليوم الإثنين بالمنطقة الصخرية شاطئ بوزجار في ولاية تموشنت من أجل إنقاذ 3 غرقى.

الأول يبلغ من العمر 16 سنة. المنحدر من قرية الهواورة التابعة اقليميا لبلدية بوزجار تم انقاذه في حالة جيدة يبلغ.

في حين تم انتشال الثاني متوفي اذ يبلغ من العمر 17 سنة والساكن بدوار التجارية بلدية حمام بوحجر.

أما الثالث فيبلغ من العمر 20 سنة والساكن بلدية حمام بوحجر لازال مفقودا حيث تتواصل عملية البحث عنه من طرف ذات العناصر.

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