عين تموشنت: وفاة مدير مؤسسة الصحة الجوارية لحمام بوحجر بكورونا

انتقل إلى رحمة الله، اليوم الأحد، مدير مؤسسة الصحة الجوارية لحمام بوحجر، هاشم عبد المجيد، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وقدم والي ولاية عين تموشنت تعازيه الى عائلة الفقيد في هذا المصاب الجلل. حيث جاء في نص التعزية “ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة راضية بقضاء الله وقدره. تلقينا نبأ وفاة المغفور له مدير المؤسسة العمومية للصحة الجوارية لحمام بوحجر”.

وبهذا المصاب الجلل –يضيف نص التعزية “يتقدم أمحمد مومن والي ولاية عين تموشنت. أصالة عن نفسه ونيابة عن إطارات وموظفي الولاية بالتعازي القلبية الخالصة إلى عائلته الكريمة. و إلى كل موظفي قطاع الصحة، راجيا من المولى عز وجل أن يتغمد روح المرحوم بواسع رحمته. وأن يسكنه فسيح جنانه ويلهم ذويه جميل الصبر والسلوان.