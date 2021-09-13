عين تموشنت.. وفاة 6 أشخاص في حادث مرور أليم بمنطقة حاسي البغلة

لقي 6 أشخاص حتفهم، اليوم الإثنين، إثر حادث مرور أليم في ولاية عين تموشنت، حسب بيان مصالح الدرك الوطني.

وأوضح المصدر نفسه، أن الحادث وقع بالطريق الولائي رقم 18 الرابط بين بلديتي بوجمعة وحاسي الغلة بالضبط على مستوى محول حاسي الغلة. وتمثل في سقوط سيارة من ممر علوي مما أسفر عن هلاك 6 أشخاص تم نقل جثتهم إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

ومن جهتها، فتحت ذات المصالح تحقيقا لمعرفة أسبا هذا الحادث.