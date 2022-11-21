عين تموشنت..10 سنوات حبسا نافذا في حق مضارب في المواد الغذائية الأساسية

أصدرت محكمة عين تموشنت، اليوم الإثنين، حكما يقضي بـ 10 سنوات حبس نافذ وغرامة مالية نافذة في حق متهم في قضية المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع.

وحسب بيان المحكمة، فلقد تم متابعة شخص واحد عن طريق اجراءات المثول الفوري وبعد المحاكمة صدر حكم يقضي بـ 10 سنوات حبسا نافذا في حقه.

و5 مليون دج غرامة مالية نافذة والشطب من السجل التجاري لمدة 5 سنوات مع النفاذ المعجل لهذه العقوبة.

بالإضافة الى غلق المحل التجاري والمنع من استغلاله لمدة شهرين ومصادرة البضاعة المحجوزة، نشر وتعليق مستخرج الحكم في لوحة اعلانات باب مديرية التجارة ومنظمة حماية المستهلك لمدة 15 يوم على نفقة المتهم.