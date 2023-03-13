عين تموشنت: 10 سنوات سجنا لتاجر بتهمة المضاربة في الزيت

تمكن عناصر الدرك الوطني بعين تموشنت من حجز كمية من مادة الزيت الموجهة للمضاربة والإحتكار.

وجاءت العملية بناء على معلومات مؤكدة واردة إلى قائد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين الطلبة. مفادها إحتكار أحد التجار لمادة زيت المائدة المتواجدة ببلدية عين الطلبة بولاية عين تموشنت. على الفور وبواسطة إذن بالتفتيش، تم تفتيش المحل التجاري. حيث أسفرت العملية عن حجز 12 قارورة زيت المائدة كانت مخبأة داخل المحل نوع “إليو” سعة 02 لتر، بمجموع 24 لتر.

كما تم بعد تفتيش منزل البائع لنفس المحل التجاري حجز 45 صفيحة زيت المائدة سعة 05 لتر. منها 21 صفيحة نوع إليو، 24 صفيحة نوع سيم، بمجموع 225 لتر. و بقيمة مالية اجمالية للمحجوزات قدرت بـ 32250 دج .

وبعد الإنتهاء من التحقيق وتقديم المعنيان أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تموشنت، تم إحالة القضية إلى المثول الفوري، والنطق بالحكم بـ 10 سنوات حبس نافذة للمتهمين. بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 2.000.000 دج لكل واحد منهما وغلق محل المواد الغذائية لمدة 6 أشهر.