عين تموشنت: 12 جريحا في حادث سقوط حافلة تقل فوجا سياحيا

أصيب اليوم الأحد، بعين تموشنت، 12 شخصا بجروح، إثر حادث سقوط حافلة بمنحدر على مستوى الطريق الولائي رقم 23 في شقه الرابط بين بلدية بوزجار وشاطئ مداغ.

وحسبما مصالح الحماية المدنية، فقد وقع الحادث إثر فقدان السائق التحكم في الحافلة الأمر الذي أدى إلى انحرافها وسقوطها. وقام أعوان الحماية المدنية بإجلاء المصابين إلى مصلحة الإستعجالات الطبية ببلدية العامرية لتلقي الإسعافات اللازمة، حسبما أوضحه نفس المصدر.

وكان على متن الحافلة فوج سياحي قادم من ولاية عنابة في رحلة إستجمامية لعدد من شواطئ ولايتي وهران وعين تموشنت. ومن جهتها فتحت مصالح الدرك الوطني المختصة إقليميا تحقيقا لتحديد الأسباب الحقيقية لهذا الحادث.