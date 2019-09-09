عين تموشنت: 15 دقيقة من الامطار تكشف عيوب تشييد “عمارات” بمنطقة عبارة عن “وادي” بتامزوغة

مشاهد كارثية و صادمة لانزلاقات ارضية، ميلان بناية ، غياب البنية التحتية وتصدعات خطيرة.

كشفت الأمطار المتساقطة مؤخرا ببلدية تامزوغة التي تبعد حوالي 65 كلم عن عاصمة عين تموشنت عن العديد من العيوب بعمارات حي 50 مسكن.

حيث رصدت كاميرا النهار مشاهد كارثية و صادمة وصفها سكانها بالغش في بناء هاته العمارات المستلمة سنة 2012.

ضمن صيغة الاجتماعي التساهمي بعد أن تعرضت العديد من أرضيات إلى انزلاقات بمختلف غرف عديد المنازل.

والناتجة عن غش في البنية التحتية للبنايات بشكل حفر أسفل العمارات امتلأت بمياه الأمطار .

ناهيك عن تشققات و تصدعات توحي بكارثة متوقعة اذ يؤكد سكان المنطقة.

و كذا رئيس بلدية تامزوغة من خلال تصريح رصدته “كاميرا” النهار خلال الحوار الذي دار بينه بقاطني هاته العمارات.

أن المنطقة المنجز فيها المشروع كانت عبارة عن “وادي” و هو الأمر الذي يمنع إطلاقا تشييد مشاريع مشابهة.

الخطر الذي يداهم سكان حي 50 مسكن بتامزوغة لا يتوقف عند هذا الحد بل يتجلى في ميلان إحدى البنايات بالحي في سابقة خطيرة.

يطالب على إثرها سكان الحي بالترحيل الفوري و هدم هاته العمارات متسائلين في نفس الوقت، اذا كان حال هاته العيوب الناتجة عن سقوط أمطار في ظرف 15 دقيقة فقط.

فكيف ستكون النتيجة إذا استمرت الأمطار بالتساقط لمدة اطول ؟.