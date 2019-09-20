عين تموشنت: 18 شهرا نافذة في حق مروّج أقراص مهلوسة

أوقفت عناصر الشرطة القضائية بعين تموشنت شخص مختص في المتاجرة بالمؤثرات العقلية وترويجها بين أوساط الشباب.

العملية جاءت استغلالا لمعلومات تفيد بنشاط مشبوه لشخص يقوم بترويج المهلوسات بمحله التجاري بأحد شواطئ مدينة عين تموشنت.

أين أسفرت التحريات من تحديد هوية المشتبه فيه وتفتيش محله التجاري تم العثور على 50 قرص مهلوس من نوع أكستاري.

تم تقديم المشتبه فيه “ن،أ 41 سنة” أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تموشنت.

وبعد إجراء المثول الفوري صدر في حقه عقوبة 18 شهر نافذة مع الإيداع وغرامة مالية نافذة قدرها 20.000 دج .