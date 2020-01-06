عين تموشنت.. 3 سنوات حبسا نافدا لافراد شبكة تنظيم الحرڨة ببني صاف

تمكنت عناصر أمن دائرة بني صاف خلال هذا الأسبوع من توقيف أربعة أشخاص في قضية تهريب المهاجرين و محاولة الإبحار السري.

العملية جاءت على إثر معلومات تلقتها ذات المصالح تفيد بوجود شبكة إجرامية تنحدر من مدينة بني صاف مختصة في تهريب المهاجرين إنطلاقا من التراب الوطني إلى السواحل الإسبانية.

وعقب التحريات التي قامت بها ذات المصالح مكنت من تحديد هوية أحد أفرادها الذي تم توقيفه.

وبعد التحقيق معه كشف عن هوية شركائه الذين تم توقيفهم وبعد مواجهتهم إعترفوا بالأفعال المنسوبة إليهم .

و يتعلق الأمر بالمدعو “ب م ن ” البالغ من العمر 32 سنة و المسمى “أ س” دو 27 سنة بالإضافة الى المسمى “ب س” دو 27 سنة و المشتبه فيه الرابع “غ م أ” الذي يبلغ من العمر 34 سنة .

هذا وتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بني صاف الذي أحال ملف القضية إلى قاضي المثول الفوري بذات المحكمة.

أين صدر في حق كل من المدعو ” أ س” والمدعو “غ م أ “34 بتلاث سنوات حبس نافذة مع الإيداع و غرامة مالية نافذة قدرها أربعمائة ألف 400,000 دينار جزائري لكل منهما.

في حين إستفاد بالبراءة لكل من المدعو “ب م أ” و المدعو “ب س” 27 .