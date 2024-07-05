عين تموشنت.. 3 وفيات في حادث انزلاق سيارة

شهد الطريق المزدوج الرابط بين شاطئ بوزجار و مدينة العامرية بولاية عين تموشنت حادث مرور مميت تمثل في انزلاق سيارة من نوع “قولف7” و اصطدامها بالجدار الفاصل.

حيث تسبب الحادث في وفاة 3 اشخاص ينحدرون من ولاية سيدي بلعباس تم نقلهم من طرف عناصر الحماية المدنية الى مصلحة حفظ الجتث بمستشفى العامرية. فيما تعرض شخصان اخران الى اصابات خطيرة نقلوا على اثرها الى مصلحة الاستعجالات بمستشفر أحمد مدغري بعاصمة الولاية عين تموشنت.

هذا و فتحت المصالح الامنية المختصة تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.