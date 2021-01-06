عين تموشنت: 5 جرحى في اصطدام حافلة نقل المسافرين بسيارة

تسبب حادث مرور بولاية عين تموشنت صبيحة اليوم في إصابة 5 أشخاص بجروح متفاوتة بعد اصطدام حافلة لنقل المسافرين بسيارة.

ووقع حادث مرور بالطريق الوطني رقم 96 الرابط بين بلديتي اغلال وعين تموشنت.

وتمثل الحادث في اصطدام حافلة لنقل المسافرين تشغل الخط الرابط بين بلديتي عقب الليل وعين تموشنت بسيارة من نوع “شوفرولي”.

وتعرض ثلاثة أشخاص كانوا على متن الحافلة لإصابات خفيفة، فيما تعرض سائق السيارة لإصابات في الصدر، أما مرافقه فقد أصيب بجروح عميقة على مستوى الرأس.

من جهتها قامت الحماية المدنية بنقل الجرحى على مصلحة إستعجالات أغلال، أين تم تقديم الاسعافات لهم.