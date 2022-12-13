عين تموشنت: 5 سنوات حبسا لعشريني نشر صور وأرقام فتيات عبر الفايسبوك

تمكنت عناصر فرقة مكافحة الجريمة السيبرانية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية عين تموشنت، من رصد حساب فايسبوك يقوم بعرض صور لفتيات أغلبهم قصر عبر مواقع التواصل الإجتماعي مرفوقة بأرقام هواتفهن. قصد التشهير بهن و الإعتداء على شرفهم مع إرفاق المنشورات بعبارات مخلة بالحياء.

العمل التقني لعناصر الفرقة مكّن من تحديد هوية صاحب الحساب ومكان تواجده. و بعد إعداد خطة أمنية محكمة تم توقيفه. و يتعلق الأمر بشخص في العقد الثاني من العمر.

المشتبه فيه بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية تم تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تموشنت. بتهمة جنحة عرض للجمهور أشياء مخلة بالحياء. بالإضافة كذلك إلى جنحة القذف، جنحة المساس بحرمة الحياة الخاصة بالاشخاص بوضع في متناول الجمهور صور بأي وسيلة كانت. جنحة تحريض قاصر لم يكمل 18 سنة على الفسق و فساد الأخلاق. جنحة التهديد بالتشهير.

كما صدر في حقه عقوبة خمس سنوات حبسا نافدا وغرامة مالية قدرها 100000 دج.