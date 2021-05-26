عين تموشنت: 5 سنوات سجنا نافذا لسارق المحلات التجارية

تمكنت عناصر أمن دائرة حمام بوحجر من الإطاحة بشخص يحترف السرقة بالسطو من داخل المحلات التجارية.

العملية جاءت إثر شكوى تقدم بها أحد الضحايا، الذي تعرض محله التجاري للسرقة.

وعليه باشرت ذات المصالح التحقيق والتحري في القضية، حيث أنه بعد معاينة مسرح الجريمة ورفع القرائن والأدلة من الشرطة العلمية.

وبالاستعانة بكافة الإمكانيات العلمية والتقنية المسخرة من الأمن الوطني، تم تحديد هوية المشتبه فيه، ويتعلق الأمر بالمدعو ب.ق 28 سنة.

عملية التحقيق مع المشتبه فيه وبعد مواجهته بالأدلة والقرائن الدامغة بين تورطه في عدة سرقات سابقة.

وقد اعترف بكل الأفعال المنسوبة إليه والتي كان يقوم من خلالها باستهداف المحلات ذات سقف من القرميد.

حيث يقوم بإحداث ثقب بالسقف من أجل السرقة، وبعد تفتيش منزل المشتبه فيهم تم استرجاع جل المسروقات

وتم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة حمام بوحجر، الذي أحال القضية إلى قاضي المثول الفوري.

وصدر في حقه في القضية الأولى سنتين حبس نافدة مع الإيداع و50 ألف غرامة مالية مع مصادرة المحجوزات.

أما عن القضية الثانية، فقد صدر في حقه 3 سنوات حبس نافذة مع الإيداع و50 ألف دج غرامة مالية.