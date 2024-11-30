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أخبار الجزائر

عين تموشنت.. 5 ضحايا إثر إنحراف حافلة لنقل العمال

بقلم كمال بوعزة
عين تموشنت.. 5 ضحايا إثر إنحراف حافلة لنقل العمال
صورة من الأرشيف
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تدخلت اسعافات الوحدة الثانوية عين الأربعاء من أجل حادث مرور بالطريق الوطني رقم 108 في شطره الرابط بين بلديتي عين الأربعاء وواد الصباح بعين تموشنت.

وتمثل الحادث في انحراف حافلة من نوع ISUZU تحمل رقم الولاية 31 واصطدامها بشجرة زيتون، على متنها السائق اضافة 05 عمال رجال يعملون بمصنع الحديدINDUMET بالمنطقة الصناعية طافراوي بوهران.

الحادث خلف كسر مفتوح على مستوى الرجل اليسرى للسائق إضافة إلى عاملين لهما جروح خفيفة و عاملين لهماصدمة.

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