عين تموشنت: 6 أشهر حبسا نافذا لستينية إتخذت منزلها للشعوذة

تمكنت عناصر فرقة حماية الأشخاص الهشة التابعة للمصلحة بأمن ولاية عين تموشنت خلال هذا الأسبوع، من توقيف إمرأة عن قضية النصب و الإحتيال عن طريق ممارسة طقوس الشعوذة. متخذة من مسكنها مكانا لممارسة هذه الطقوس.

العملية جاءت إستغلالا لمعلومات تفيد بوجود إمراة تبلغ من العمر 60 سنة. تمارس طقوس الشعوذة بمحل إقاماتها بعين تموشنت قصد النصب على ضحاياها. و الاستلاء على أموالهم بعد إيهامهم بقضاء حاجتهم. حيث يتردد عليها يوميا عدة أشخاص خاصة فئة النساء.

وقد باشرت ذات المصلحة التحري في شأن القضية و بعد وضع خطة محكمة للإطاحة بها و الترصد لها. بموجب إذن بالتفتيش صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة بني صاف. تم تفتيش مسكنها أين ظبطت المعنية بالأمر في حالة تلبس و هي تمارس طقوس الشعوذة.

كما تم حجز أدوات و معدات تستعمل في الشعوذة و العرافة. إضافة إلى مبلغ مالي قدره 59 مليون سنتيم من عائدات نشاطها الإحتيالي.

المشتبه فيها تم تقديمها أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بني صاف بعين تموشنت. أين صدر في حقها حكم يقضي بعقوبة 06 أشهر حبس نافذة بدون إيداع ، غرامة مالية قدرها مئة ألف دينار جزائري.

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