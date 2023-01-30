عين تموشنت.. 7 سنوات حبسا نافذة في حق شخص لتورطه في المضاربة

قضتم حكمة عين تموشنت، بعقوبة 7 سنوات سجنا نافذة في حق شخ لتورطه في قضية المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية . حسب ما جاء في بيان صدر يوم الإثنين عن نيابة الجمهورية بمحكمة عين تموشنت.

واستنادا إلى ذات البيان، فإنه”عملا بأحكام المادة 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية و في إطار مواصلة محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية ذات الإستهلاك الواسع تمت متابعة شخص واحد عن طريق إجراءات المثول الفوري”.

و بعد المحاكمة تم إدانة ذات الشخص ب 7 سنوات حبسا نافذة و واحد مليون دج غرامة نافذة مع إصدار أمر إيداع بالجلسة و في الدعوى المدنية 50 ألف دج تعويض, مثلما جرى توضيحه.

وذكر بيان ذات المحكمة، أن “قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة رقم21/25 الصادر في 28 ديسمبر2021 ينص على تطبيق عقوبات صارمة على المتورطين في هذه الجرائم تصل إلى 30 سنة سجنا والسجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة في إطار جماعة منظمة”.