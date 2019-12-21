عين تموشنت: 7 سنوات سجنا نافذا في حق مروّجي الإكستازي

قامت وحدات الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني ببني صاف من حجز 1000 قرص مهلوس من نوع اكستازي دومينو .

وهذا بعد عملية لأفراد امن الطرقات خلال سد على مستوى الطريق الوطني رقم 35 الرابط بين عين تموشنت و تلمسان في المنطقة المسماة الأمير عبد القادر.

وعلى إثر تفتيش سيارة نقل مسافرين تشغل خط مغنية –وهران، تم العثور على كيسين محملين ب 1000 قرص.

كانت مخبأة بإحكام في جسم الموقوفان اللذان ينحدران من ولاية شرقية و كانا بصدد تمرير الكمية إلى هاته المدن الغربية.

ليتم عقب ذلك تقديمهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بني صاف الذي أحالهما للمثول الفوري أمام قاضي التحقيق.

والذي اصدر في حقهما حكما بالسجن لمدة 07 سنوات و غرامة مالية قدرها 50 مليون سنتيم.