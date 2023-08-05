عين تموشنت: 8 إصابات في حادث إنحراف وإنقلاب حافلة

تدخلت عناصر الحماية المدنية للوحدة الثانوية للمالح بعين تموشنت مدعمة بعناصر الوحدة الرئيسية للحماية المدنية من اجل حادث مرور

وتمثل في انزلاق وانقلاب حافلة من نوع طويوطا كواستر بطريق بلدي غير مصنف الرابط بين الطريق الوطني رقم 101 والطريق البلدي شعبة اللحم.

و حسب مصادر النهار اونلاين فان الحادث خلف إصابة 8 اشخاص بجروح خفيفة؛ و تم التكفل بهم صحيا بمصلحة استعجالات أحمد مدغري بعاصمة الولاية بعد نقلهم من طرف مصالح الحماية المدنية