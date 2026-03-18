عين تموشنت.. 9 ضحايا في حريق قبو عمارة ببني صاف

أصيب 9 أشخاص، اليوم الأربعاء، في حادث نشوق حريق داخل قبو عمارة،بالمكان المسمى حي 60 مسكن (بني خالد )،ببلدية بني صاف في ولاية عين تموشنت.

من جهتها، أكدت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 02سا24د، من أجل إخماد حريق. شب داخل قبو عمارة،بالمكان المسمى حي 60 مسكن (بني خالد )، ببلدية ودائرة بني صاف.

حيث تم إخماد الحريق ومنع انتشاره إلى باقي أنحاء العمارة، فيما أصيب 09 أشخاص (8 نساء و طفل). بضيق في التنفس جراء الدخان الكثيف، تم اسعافهم بعين المكان ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

وسخر لهذه العملية شاحنتي إطفاء وسيارة إسعاف.

