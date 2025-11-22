عين تموشنت.. تسمم 5 أشخاص من عائلة واحدة بالغاز بحي العقيد عثمان
بقلم م .فيصل
تسمم 5 أشخاص من عائلة واحدة بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان ماء، بحي العقيد عثمان، بلدية ودائرة عين تموشنت.
وحسب بيان للحماية المدنية تدخلت على الساعة 21:58 لأجل إسعاف عائلة تعرضت لتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون بحي العقيد عثمان.
الحادث خلف إصابة 5 أفراد من عائلة واحدة بضيق في التنفس، أعمارهم بين 03 و51 سنة.حيث تم نقل 3 منهم من طرف خواص. فيما تم إسعاف ونقل الآخرين من طرف مصالحنا إلى المستشفى المحلي.
