عين تموشنت.. تسمم 5 أشخاص من عائلة واحدة بالغاز بحي العقيد عثمان

تسمم 5 أشخاص من عائلة واحدة بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان ماء، بحي العقيد عثمان، بلدية ودائرة عين تموشنت.

وحسب بيان للحماية المدنية تدخلت على الساعة 21:58 لأجل إسعاف عائلة تعرضت لتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون بحي العقيد عثمان.

الحادث خلف إصابة 5 أفراد من عائلة واحدة بضيق في التنفس، أعمارهم بين 03 و51 سنة.حيث تم نقل 3 منهم من طرف خواص. فيما تم إسعاف ونقل الآخرين من طرف مصالحنا إلى المستشفى المحلي.