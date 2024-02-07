عين تموشنت: وضع حد لنشاط مؤسسة خاصة تسوق مشروبات كحولية بطريقة غير شرعية

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية ممثلة في فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية عين تموشنت من وضع حد لنشاط مؤسسة خاصة تنشط في مجال إنتاج وتسويق المشروبات الكحولية بطريقة غير شرعية دون إحترام شروط النظافة والحفظ.

وتحت إشراف نيابة الجمهورية لدى محكمة حمام بوحجر، تم إقتطاع عينات من مختلف المنتوجات والمواد المستخدمة في التصنيع ليتم إرسالها للمخبر الجهوي للشرطة العلمية بوهران حيث أكدت الخبرة العلمية بأن شروط التعليب والحفظ تمت في ظروف غير ملائمة وعدم إحترام أدنى شروط الواردة في قانون حماية المستهلك.

ليتم تشميع المؤسسة ووضعها تحت مسؤولية و تصرف إدارة الضرائب .

المشتبه فيه بصفته صاحب المؤسسة وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية تم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا عن جنحة الصناعة المغشوشة للكحول ومحاولة خداع المستهلك في التركيب وجنحة الغش في المواد والمشروبات الفلاحية و عرضها للبيع.