عين تيموشنت.. احباط محاولة “حرقة” لـ4 أشخاص

تمكنت وحدات الدرك الوطني التابعة للكتيبة الاقليمية للعامرية من احباط عملية حرقة لـ 4 أشخاص كانوا بصدد الهجرة سريا عبر البحر الى السواحل الاسبانية.

وهي العملية التي مكنت من توقيف منظم للهجرة الغير الشرعية كان رفقة 3 حراقة ينحدرون من بلديات عين تموشنت فيما لا يزال صديقه في حالة فرار و كدا حجز مبلغ من العملة الصعبة.

و في عملية متفرقة اخرى تمكنت عناصر دات الكتيبة من تفكيك شبكة مختصة في تنظيم رحلات الهجرة الغير الشرعية عبر ساحل بوزجار بعين تموشنت.

في وقت لا تزال فيه التحقيقات جارية من اجل توقيف باقي افراد الشبكة بينما تم تقديم الموقوفين امام الجهات القضائية المختصة