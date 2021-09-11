عين تيموشنت.. انتشال جثة شاب كان مفقود منذ أمس في شاطئ شقرون

تمكنت، الوحدة البحرية لبني صاف من العثور على جثة شاب، كان مفقود منذ البارحة في شاطئ رشقون1 بولاية عين تيموشنت. وحسب بيان الحماية المدنية، فإن انتشال الجثة تم في حدود الساعة الثامنة و05 دقيقة من صبيحة اليوم.

وتم تحويل جثة الشاب البالغ من العمر 21 سنة إلى قسم حفظ الجثث بالمستشفى بني صاف. ودعت الحماية، المصطافين لاحترام تعليمات وتوجيهات حراس الشواطىء وعدم السباحة في المناطق الصخرية والشواطىء غير المحروسة.

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